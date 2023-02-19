Deprem riski en az olan ülkeler hangileri? Dünyada deprem olmayacak ülke var mı?
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından insanlar deprem riskinin en az olduğu ülkeleri araştırmaya başladı. Peki, deprem olmayacak ülke var mı? Deprem riski en az olan ülkeler hangileri? Dünyada deprem olmayacak ülke var mı?
Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından yurttaşlar dünya üzerindeki güvenli bölgeleri merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, dünya üzerinde deprem olmayacak yerler var mı? İşte dünya üzerinde en az deprem riski olan ülkeler...
DEPREM RİSKİ AZ OLAN ÜLKELER
Deprem riski az olan ülkeler şu şekildedir;
Sibirya
Kanada
Britanya
Almanya
Polonya
Brezilya
Avustralya
Doğu Avrupa
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