Deprem riski en az olan ülkeler hangileri? Dünyada deprem olmayacak ülke var mı?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:34

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 09:34

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından yurttaşlar dünya üzerindeki güvenli bölgeleri merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, dünya üzerinde deprem olmayacak yerler var mı? İşte dünya üzerinde en az deprem riski olan ülkeler...

DEPREM RİSKİ AZ OLAN ÜLKELER

Deprem riski az olan ülkeler şu şekildedir;

Sibirya

Kanada

Britanya

Almanya

Polonya

Brezilya

Avustralya

Doğu Avrupa



