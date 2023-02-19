Depremde hasar oluşan Dicle Üniversitesi rektörlük binası boşaltıldı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:11

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 09:32

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi rektörlük binasında yapılan incelemelerin ardından bazı noktalarda hasar tespit edildi.

Binanın tedbiren boşaltılmasının ardından üniversitenin yönetimi, üniversite içinde bulunan öğrenci merkezine taşındı.

"TEDBİREN BOŞALTILDI"

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, rektörlük binasının çok kötü durumda olmadığını ve bazı kolonların hasar gördüğünü söyledi. Binanın, tedbir amaçlı şimdilik boşaltıldığını belirten Dr. Bedirhanoğlu, “Detaylı incelendikten sonra orası için bir şey söylemek mümkün” dedi.