Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? İşte 19 Şubat Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay hava durumu raporu

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:26

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 09:26

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Karabük çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, sabah ilk saatlerden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğunu açıklayarak yurttaşlara tedbirli olunması konusunda uyardı.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

KAHRAMANMARAŞ: 2°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: -3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: -1°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 3°C, 13°C Az bulutlu

DİYARBAKIR: -5°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE: 6°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 10°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

AFYONKARAHİSAR: -1°C, 13°C Az bulutlu

DENİZLİ: 3°C, 16°C Az bulutlu

İZMİR: 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA: 0°C, 11°C Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ANTALYA: 9°C, 18°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA: 4°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 1°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 2°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS: -4°C, 8°C Çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU: 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 8°C, 16°C Çok bulutlu

SAMSUN: 10°C, 16°C Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT: 4°C, 11°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON: 8°C, 13°C Çok bulutlu ve bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ELAZIĞ: -3°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: -11°C, 0°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS: -13°C, 1°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

SİİRT: -1°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu