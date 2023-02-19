Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? İşte 19 Şubat Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İşte Kahramanmaraş depreminin etkilediği iller ve yurt genelinde hava durumu...
Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Karabük çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, sabah ilk saatlerden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğunu açıklayarak yurttaşlara tedbirli olunması konusunda uyardı.
DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
KAHRAMANMARAŞ: 2°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: -3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: -1°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 3°C, 13°C Az bulutlu
DİYARBAKIR: -5°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE: 6°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 10°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
AFYONKARAHİSAR: -1°C, 13°C Az bulutlu
DENİZLİ: 3°C, 16°C Az bulutlu
İZMİR: 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA: 0°C, 11°C Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ANTALYA: 9°C, 18°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA: 4°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 1°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 2°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
SİVAS: -4°C, 8°C Çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde kar yağışlı
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU: 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU: 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 8°C, 16°C Çok bulutlu
SAMSUN: 10°C, 16°C Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT: 4°C, 11°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON: 8°C, 13°C Çok bulutlu ve bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ELAZIĞ: -3°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: -11°C, 0°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS: -13°C, 1°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
SİİRT: -1°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
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