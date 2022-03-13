Dersi duraklatmayı unuttu, cinsel içerikli site açıldı

13 Mart 2022 Pazar, 19:52

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; öğretim görevlisi ders sırasında ara verdi.

Ancak Zoom toplantısını duraklatmayı unuttu. Kısa süre sonra, müstehcen görüntüler içeren cinsel içerikli bir internet sitesinin ekranı ortaya çıktı.

VELİDEN TEPKİ

İsminin açıklanmamasını isteyen bir öğrencinin babası, kızının olaya isyan ettiğini söyleyerek, "Bir öğretmen toplumda lider olmalı, bir baba ya da anne figürü olmalı. Bunu gençlere göstermesi beni şaşkına çevirdi. Bu bir güven ihlalidir" dedi. Yaşanan bu olayın ardından öğretim görevlisinin görevden alındığı aktarıldı.