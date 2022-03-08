Cinsel istismar davasında hapis cezası alan sanığın oğlu, adliyede mağdur avukatının burnunu kırdı

Bakırköy Adliyesi’nde görülen bir cinsel istismar davasında kararın çıkmasının ardından sanığın yakınları, müşteki çocuğun avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e saldırarak burnunu kırdı.

DHA
08 Mart 2022 Salı, 17:24
Cinsel istismar davasında hapis cezası alan sanığın oğlu, adliyede mağdur avukatının burnunu kırdı
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Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kendi kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A. görülen duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma çıkışı sanık M.A’nın oğlu M.E.A. adliye koridorunda mağdur avukatı Mehmet Hakkı Çezik’e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı. Polis ve güvenlik memurları saldırganı gözaltına alarak nezarete götürdü.

Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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