Dev heykelin baş kısmından ceset çıktı!

Rusya’nın Volgograd şehrinde yer alan ve İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybedenlere adanmış olan 'Anavatan Çağırıyor' heykelinin tepe bölümünde bir ceset bulundu. Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin bedeninin anıtın iç kısmında tespit edildiği bildirildi.

CANSIZ BEDEN TANINMIŞ BİR İSME AİT

Başlangıçta turist olduğu sanılan kişinin kimliği daha sonra netlik kazandı. Rus haber portalı V1.ru’nun verdiği bilgiye göre ölen kişi, Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi’nin müdürü olan 68 yaşındaki Nikolay Cesnokov’du.

HEYKEL GEZİSİ SIRASINDA FENALAŞMIŞ

Yerel basında yer alan haberlere göre Cesnokov, Mayıs 2025'te, anıta düzenlenen bir geziye katılmış ve burada rahatsızlanmıştı.

Olay sırasında yanında bulunan meslektaşlarının müdahaleleri sonuçsuz kaldı.

Yetkililer, Chesnokov'un ölümüne ilişkin ön soruşturma başlattı, ancak vücudunda herhangi bir darp veya şiddet izi bulunmadığını açıkladı.

Nikolay Cesnokov

Cesnokov, Volgograd'a, ülkedeki üniversiteler arası bir spor festivaline katılmak amacıyla gitmişti. Anıtın yakınındaki ebedi ateşe çiçek bıraktıktan sonra, heykelin iç kısmına girdiği bildirildi.

Heykelin iç kısmı, küçük bir oda şeklinde tasarlanmış olup, ahşap zeminli ve banklı bir alan olarak tanımlanıyor. Bu bölüme bir kapak aracılığıyla erişiliyor.

Bazı kaynaklar, bu ziyaretin yetkililer tarafından onaylanmadığını iddia etti. Olay yerine sağlık ekipleri ulaşmadan önce yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Fakat cesedin günlerce orada nasıl kaldığı henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AKADEMİDEN TAZİYE

Akademinin resmi web sitesinden yapılan duyuruda, Cesnokov’un hayatını kaybettiği doğrulandı. Ölüm nedeninin kalp krizi olabileceği değerlendirilirken, Soruşturma Komitesi olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığını açıkladı.

SOVYET MİMARİSİNİN SİMGESİ

Anavatan Çağırıyor heykeli, 1967 yılında Yevgeny Vuchetich tarafından tasarlanmış ve Mamayev Kurgan tepesine inşa edilmiştir.

Dünyanın en uzun kadın figürlü heykeli unvanına sahip olan yapı, Stalingrad Muharebesi'nde hayatını kaybeden Sovyet askerlerini anmak amacıyla yapılmış olup, 85 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en uzun heykellerinden biridir.