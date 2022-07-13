Devlet Başkanı önce istifa etmişti, şimdi de ülkeyi terk etti

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden ayrıldığı doğrulandı.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:05
Devlet Başkanı önce istifa etmişti, şimdi de ülkeyi terk etti
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Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeden ayrıldı.

Rajapaksa’nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.


Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa
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