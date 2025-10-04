Devlet başkanına en ağır muhalefet kızından geldi: Ona oy vermeyin

Kamerun’da 42 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Paul Biya, 12 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde beklenmedik bir muhalefetle karşılaştı.

92 yaşındaki liderin kızı Brenda Biya, sosyal medya platformu TikTok’ta paylaştığı videoda babasına oy vermeyeceğini açıkladı.

27 yaşındaki Brenda, genellikle lüks yaşam tarzı paylaşımlarıyla tanınırken, bu kez sade bir kıyafet ve pembe saçlarıyla kameraya dönerek şu ifadeleri kullandı:

“Paul Biya’ya oy vermeyin, benim için değil, çünkü çok fazla insanın acı çekmesine neden oldu. Artık başka bir başkanımız olmasını istiyorum.”

Brenda Biya, videoda ailesinden ve maddi desteklerinden vazgeçtiğini de duyurdu.

“42 YILIN ARDINDAN DEĞİŞİM” ÇAĞRISI

1982’den beri iktidarda olan Paul Biya, Afrika’nın en uzun süre görev yapan liderlerinden biri.

Kamerun’da ekonomik durgunluk, siyasi baskılar ve yaygın yolsuzluk yönetiminin en çok eleştirilen yönleri arasında.

Transparency International, Biya hükümetini “dünyanın en yolsuz yönetimlerinden biri” olarak tanımlıyor.

Dünya Bankası verilerine göre Kamerun’da kişi başına düşen gelir 1986’daki seviyesinin bile altına düşmüş durumda; ortalama gelir günde 5 doların altında.

2017’den bu yana ülkenin İngilizce konuşulan bölgelerinde ayrılıkçılarla ordu arasındaki çatışmalarda 6 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

VİDEOYA MİLYONLARCA İZLENME

Brenda Biya’nın videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı ve Batı Afrika medyasında geniş yankı buldu.

Ancak gözlemciler, Biya’nın devlet aygıtı üzerindeki güçlü kontrolü nedeniyle bu çıkışın seçim sonucunu değiştirmesinin düşük ihtimal olduğunu belirtiyor.

Bir kez daha seçimi kazanması halinde Paul Biya’nın görevi 100 yaşına yaklaşana kadar uzayacak. Yerel basın, Biya’nın yerine oğlu Franck Biya’yı hazırladığı yönünde spekülasyonlar yapıyor.

Brenda Biya, geçen yıl yaptığı bir paylaşımda lezbiyen olduğunu açıklamış ve bir Brezilyalı modelle fotoğrafını paylaşmıştı. Bu adım, eşcinselliğin beş yıla kadar hapis cezası gerektirdiği Kamerun’da büyük yankı uyandırmıştı.

Trans birey ve aktivist Shaqiro, Biya’nın bu çıkışını “LGBT toplumu için bir umut” olarak nitelendirdi:

“Tanrı, Paul Biya’ya çok asi bir çocuk vererek adaletini gösteriyor.”

“LÜKS İÇİNDE BİR HAYAT”

Brenda Biya’nın özel yaşamına dair ayrıntılar, bu yıl İsviçre’de görülen bir iftira davası sırasında ortaya çıktı.

Mahkemede, Brenda’nın gelirinin olmadığı, ebeveynleri tarafından finanse edildiği ve Cenevre’deki Intercontinental Otel’de yıl boyunca kendisine ayrılan odalarda yaşadığı anlaşıldı.

Araştırmacı gazetecilik ağı OCCRP, Biya ailesinin 1982’den bu yana İsviçre’deki otellerde yaklaşık 65 milyon dolar harcadığını ortaya koymuştu.

Yolsuzluk karşıtı aktivist Muna Akera, Reuters’a yaptığı açıklamada, Biya rejiminin ülkeyi felç ettiğini söyledi:

“Bir ülke ne kadar yolsuzsa, rejimi değiştirmek o kadar zordur. Altyapı çökmüş durumda, yollar harap, başkent Yaoundé çöplüğe dönmüş.”

Birleşmiş Milletler, muhalefete yönelik gözaltı ve tehditlerin seçimlerin “özgür ve adil” olma ihtimalini zayıflattığını bildirdi. Ana muhalefet lideri Maurice Kamto, temmuz ayında seçim komisyonu tarafından yarış dışı bırakılmıştı.