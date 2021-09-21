Devlet televizyonu duyurdu: Sudan'da darbe girişimi
Sudan devlet televizyonu, başarısız darbe girişiminde bulunulduğunu duyurdu.
Sudan'da devlet televizyonu, başkent Hartum'da başarısız bir darbe girişiminin gerçekleştiğini duyurdu.
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma çağrısı yaptı.
Hartum'da bazı askeri araçları ele geçirerek darbe girişiminde bulunan 40 subayın ise gözaltına alındığı bildirildi.
Diğer taraftan, 2019'daki Sudan askeri darbesinde, 19 Aralık 2018'de protesto gösterileriyle başlayan Sudan devrimi esnasında, 10 Nisan 2019 akşamı, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevine Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından son verilmişti.
Fotoğraf: Arşiv
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