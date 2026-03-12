Devrim Muhafızları, İsrail’deki yeni hedeflerini açıkladı

İran Devrim Muhafızları’nın Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı General Mecid Musevi, İsrail’in Akdeniz’de bulunan Leviathan ve Karish doğal gaz sahalarının hedef haline geldiğini açıkladı.
Musevi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu iki gaz sahasının “onlarca yeni hedefle birlikte İran’ın hedef listesinde bulunduğunu” belirtti.
İranlı komutan, İsrail’in yeni bir adım atması halinde saldırıların genişleyebileceğini söyledi:
“Düşmanın her yeni hatasında ona karşı yeni cepheler açılacaktır.”