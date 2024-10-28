Devrim Muhafızları, İsrail'e meydan okudu: Acı ve hayal edilemez sonuçlar doğuracak
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İsrail'in, İran'a yönelik son saldırganlığına karşı “acı ve akıl almaz sonuçlarını” beklemesi konusunda uyardı.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İsrail'e yönelik sert mesajlar gönderdi.
İsrail'in, İran'a yönelik “gayrimeşru ve hukuksuz“ saldırısının, İran hava savunmasının “hazırlıklı olması sayesinde püskürtüldüğünü” söyledi.
Selami, İsrail'in son saldırısının “Gazze ve Lübnan başta olmak üzere İslami direnişin büyük cephesinin savaşçılarına karşı savaş alanındaki yanlış hesaplarını ve hüsranını” ortaya koyduğunu savundu.
Selami ayrıca, İsrail'in “saldırgan“ eyleminin İsrail ordusu için kesinlikle “acı ve hayal edilemez sonuçlar” doğuracağı uyarısında bulundu.
İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI
İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamladığını açıklamıştı.
İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.
Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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