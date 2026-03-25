Devrim Muhafızları'ndan çarpıcı açıklama... İran, ABD'yle müzakere yapacak mı?

25.03.2026 08:47:00
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"YENİLGİNİZİ, ANLAŞMA OLARAK ADLANDIRMAYIN"

Washington yönetimine seslenen Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak" diye konuştu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürmüş, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyasından '82'inci Hava İndirme Tümeni' iddiası: İranlı yetkiliden 'yıllardık buraya gelmelerini bekliyoruz' yanıtı geldi İran Lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, “Yıllardır ABD’lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. Yaklaşın.” ifadelerini kullandı. ABD medyası, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" dolayısıyla Ortadoğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etti.
İran füzesinin Tel Aviv’e isabet ettiği anlar ortaya çıktı İran’ın sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda bir füzenin İsrail’in başkenti Tel Aviv’e isabet ettiği anlar ortaya çıktı. Füzenin isabet ettiği sokakta bir araç ters döndü.
ABD-İsrail-İran gerilimi 24. gününde: Savaş sahadan masaya taşındı Siyaset bilimci ve iletişim uzmanı Kadriye Şahin, ABD–İsrail–İran hattında 24 gündür devam eden çatışmaları çok boyutlu bir güç mücadelesi olarak değerlendirdi.