Devrim Muhafızları’ndan Trump’a rest: 1 milyon kişilik güç harekete geçmeye hazır

İran Devrim Muhafızları, ABD Başkanı Donald Trump ve uluslararası ajanslarda yer alan olası barış görüşmelerine ilişkin haberleri “düşmanın komplosu” olarak nitelendirerek sert açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, bu girişimlerin “yenilgileri telafi etmek ve savaşın seyrini değiştirmek amacıyla” gündeme getirildiği savunuldu.

Devrim Muhafızları tarafından gece yarısına yakın yayımlanan mesajda, İran’ın askeri kapasitesine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Devrim Muhafızları ve 1 milyon kişilik Besic güçlerinin ana muharip birlikleri henüz sahaya girmedi. Gerekirse bu güçlerin devreye girmesi, çatışmayı daha da şiddetlendirecek ve düşman için kaçınılmaz sonuçlar doğuracaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Düşmanın savaşın dengesini değiştirmeye yönelik planları Devrim Muhafızları’nın gözünden kaçmamaktadır. İran’ın vereceği ağır darbe, saldırı ve suçun her düzeydeki sorumlularını hedef alacaktır” denildi.

Öte yandan ABD’nin, İran’a arabulucular aracılığıyla mesaj ilettiği ve Tahran yönetiminin bu önerileri değerlendirdiği öne sürüldü. ABD merkezli CBS News’e konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, “ABD’den arabulucular üzerinden bazı mesajlar aldık, bunlar inceleniyor” dedi.

İran devlet medyası ise Salı sabahı İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonu IRIB, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “İran, işgal altındaki topraklara yeni bir füze dalgası başlattı” ifadelerini kullandı. Açıklamada, füzelerin İsrail’in hava savunma sistemlerini aştığı iddia edildi.