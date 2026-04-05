Devrim Muhafızları: Pilotu arayan ABD hava araçlarını imha ettik

İran ordusu, Pazar günü yaptığı açıklamada, bir adet F-15E Strike Eagle savaş uçağının yanı sıra , iki adet C-130 tipi askeri nakliye uçağı ile iki MH-6 Little Bird helikopteri ve insansız hava araçlarının düşürüldüğünü öne sürdü. Açıklama, Tesnim Haber Ajansı tarafından aktarıldı.

Açıklamada, hava ve kara kuvvetleri komutanlıkları, halk güçleri, Besic unsurları ve polis birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak operasyon sırasında “düşman hava unsurlarının imha edildiği” belirtildi. Bu açıklama, İran polisinin daha önce İsfahan’ın güneyinde bir ABD C-130 uçağının düşürüldüğünü duyurmasının ardından geldi.

İran ordusu ayrıca günün erken saatlerinde aynı bölgede bir İsrail insansız hava aracının da düşürüldüğünü açıkladı. Yerel İran medyasına göre, ABD’li pilotu kurtarma operasyonu sırasında düzenlenen saldırılarda 5 İranlı hayatını kaybetti.

ABD'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan, ABD kaynakları farklı bir tablo çizdi. The Wall Street Journal’ın aktardığına göre, ABD güçleri pilota yaklaşan İranlı unsurları hedef almak için insansız hava araçları kullandı.

Haberde ayrıca, kurtarma görevi sırasında arızalanan iki MC-130 tipi uçağın ABD tarafından imha edildiği öne sürüldü.

CBS News’e konuşan ABD’li yetkililer, kurtarma operasyonu sırasında Amerikan ve İran güçleri arasında çatışma yaşandığını ifade etti. Fox News ise Washington’ın, kayıp pilotun yerinin bulunduğu izlenimi yaratmak amacıyla İran’ı yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü ileri sürdü.

TRUMP'TAN 'PİLOTLAR KURTARILDI' İDDİASI

Bu gelişmeler, Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde kaybolan ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmasının ardından geldi. Orta Doğu’daki savaş altıncı haftasına girerken, her iki pilotun da tahliye edildiği iddia edildi.

Düşen uçağın, F-15E tipi bombardıman uçağı olduğu, pilotların fırlatma koltuklarıyla kurtulduğu belirtildi. İran ise uçağın kendi güçleri tarafından düşürüldüğünü savunmuş ve ikinci pilotun yakalanmasına yardımcı olanlara ödül verileceğini açıklamıştı.