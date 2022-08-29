Dibeybe'den saldırganlara uyarı: Trablus’taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus’taki saldırılardan sorumlu olanların adalete teslim edileceğini söyledi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya hükümetinin resmi Facebook hesabından, başkent Trablus merkezli gelişmelere dair ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.
Abdulhamid Dibeybe, Trablus'taki çatışmaları başlatanların ülke için istikrar istemeyen aktörler olduğunu ve güç kazanmak için Trablus’a saldırmanın barbarca bir hareket olduğunu söyleyerek, ‘"Trablus’taki saldırılardan sorumlu olanları adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dibeybe, Libyalıların 8 yıldır bir geçiş süreci yaşadığını ve seçimlerin yaklaştığını belirterek, ‘"Akile Salih ve Halid el-Mişri’ye paralel hükümet girişiminin başarısız olduğunu söylüyorum. Siyasi sahnedeki bütün partileri seçimlerin yapılması için gayret göstermeye çağırıyorum" dedi.
Dibeybe, Trablus’un merkezinde yer alan askeri noktaların kaldırılması için Savunma Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.
Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 159'a yükseldiği bildirilmişti.
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