Die Welt AB’nin ‘gizli belgelerine’ dayandırdı: "Belavia-THY iş birliği" iddiası

11 Kasım 2021 Perşembe, 14:54

Polonya-Belarus sınırında bekleyen binlerce sığınmacıyla ilgili gerginlik sürerken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ‘gizli ibareli’ kurum içi belgesinde kaçakçılık şebekelerinin işleyişi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Söz konusu belgelerde THY ile ilgili iddialara da yer verildi.

Alman "Die Welt" gazetesinin belgeye dayandırdığı haberinde, "Belarus havayolları şirketi Belavia'nın Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş düzenleyerek her uçuşta 180'er göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıdığı" öne sürüldü.

Aralarında "Bild"in de bulunduğu Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'nin THY aracılığıyla göçmenleri Belarus'a taşıyarak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya destek olduğu yönünde iddialar yer almış, THY ise söz konusu haberleri yalanlamıştı.

CHARTER UÇUŞLARI DÜZENLEDİĞİ BİLGİSİNE YER VERİLDİ

AB Komisyonu'nun belgesinde ayrıca Dubai üzerinden Belarus'un başkenti Minsk'e uçan Irak ve Suriye yurttaşlarının sayısının arttığı, havayolları şirketi Fly Dubai'nin her gün Dubai'den Minsk'e, Suriye'den Cham Wing havayolları şirketinin de Şam'dan Minsk'e charter uçuşları düzenlediği bilgisi yer aldı.

AB Komisyonu, Rusya'nın da insan kaçakçıları için önemli bir rota haline gelebileceği uyarısı yaparak Rusya'nın Estonya ve Letonya sınırı yakınındaki Pskow havaalanının yeni bir göç rotasına dönüşebileceğine işaret etti.

Belgede Pskow'un Belarus, Türkiye ve Mısır'dan gelenlerin Baltık ülkelerine geçeceği bir transit noktası işlevi görebileceği kaydedildi.

ANA HEDEF: ALMANYA VE FİNLANDİYA

Die Welt’in söz konusu haberinde, sığınmacıların Belarus'tan Polonya yoluyla AB'ye girişlerine yardımcı olan kişilerin büyük bölümünün Almanya'da ikamet ettiği belirtildi.

Çoğu Suriyeliler olmak üzere Afganistan, İran, Irak, Kuveyt ve Yemen'den kaçan sığınmacıların, kiralık kamyonlarla Polonya'dan Almanya'ya taşınmasında, Almanya'da yaşayan Türk, İran, Suriye ve Irak vatandaşlarının önemli rol oynadığı kaydedildi.

Tutuklanan kamyon şoförleri arasında ayrıca Polonya'nın verdiği Schengen vizesine sahip Belarusluların yanı sıra Hollanda'da yaşayan Suriyelilerin de bulunduğu belirtildi. AB Komisyonu'nun belgesinde, Polonya sınırında bekleyen sığınmacıların ana hedefinin Almanya ve Finlandiya'ya varmak olduğuna yer veriliyor.

-DW Türkçe