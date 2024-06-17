Reuters Dijital Haber Raporu yayımlandı: Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin en güvenilir gazetesi

Yayınlanma: 17.06.2024 - 17:03

Güncelleme: 17.06.2024 - 17:15

Reuters Enstitüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital medya dünyasına dair kapsamlı veriler sunan Dijital Haber Raporu 2024'ü yayımladı.

Rapor, dünya genelinde 47 ülkede gerçekleştirilen anketlerle medya tüketim alışkanlıklarını ve güvenilirlik düzeylerini analiz etti. Türkiye de bu ülkeler arasında yer aldı ve medya kullanım alışkanlıklarına dair önemli veriler içerdi.

Rapora göre, 2024'te Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha Türkiye'nin en güvenilir gazetesi seçildi. Cumhuriyet, 2023 yılında da aynı unvanı elde etmişti.

RAPORUN İÇERİĞİ

Dijital Haber Raporu 2024, dijital ve geleneksel medya platformlarının kullanım oranlarını, halkın haber kaynaklarına olan güvenini ve medya tüketim alışkanlıklarını detaylı bir şekilde inceledi.

Raporda, televizyon, radyo ve basılı yayınların yanı sıra çevrimiçi haber sitelerinin haftalık erişim oranları ele alındı. Ayrıca, haber markalarına duyulan güvenin dereceleri de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

CUMHURİYET GAZETESİ EN GÜVENİLİR GAZETE

Dijital Haber Raporu 2024'ün en dikkat çekici bulgularından biri, Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye'nin en güvenilir gazetesi olarak öne çıkması oldu.

Ankete katılanların %54'ü Cumhuriyet Gazetesi'ne güvendiklerini, %22'si tarafsız kaldığını ve %25'i güvenmediklerini belirtti.

Rapor, yalnızca Türkiye'yi değil, dünya genelindeki medya markalarını da değerlendirdi. Bu veriler, farklı ülkelerde medya markalarına duyulan güvenin derecelerini ve medya tüketim alışkanlıklarını karşılaştırmalı olarak sundu.

Dijital Haber Raporu 2024, dünya genelindeki medya tüketim alışkanlıklarını ve haber kaynaklarına duyulan güveni detaylı bir şekilde analiz ederek, dijital çağda medyanın nasıl bir evrim geçirdiğini gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye'de en güvenilir haber kaynağı olarak öne çıkması, gazetenin güvenilir habercilik ilkelerine olan bağlılığını ve okuyucularıyla kurduğu güçlü bağı bir kez daha kanıtladı.