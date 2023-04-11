Dinazor heykeline saldıran çevre aktivistleri gözaltına alındı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:58

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:59

İngiliz hükümetinin 2025 yılında 46 sahadan petrol ve gaz üretimine izin verme planına karşı çıkan çevre aktivistleri bu sefer de bir dinazor müzesinde protesto gerçekleştirdi.

Aktivistler, Herbert Resim Galerisi ve Müzesi'ndeki Dippy Dinazor sergisine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Üzerlerine Just Stop Oil yazan tişörtler giyen 21 yaşındaki öğrenci Daniel Knorr ve 67 yaşındaki İngilizce öğretmeni Victoria Lindsell dinazor heykeli etrafındaki metal çitin üzerine tırmandı.

Olay yerine gelen müze güvenlik görevlileri aktivistleri sergiden uzaklaştırarak, polise teslim etti.

Daily Mail'e konuşan bir müze güvenlik görevlisi, "Sergiyi, sprey boyayla boyayacakları açıktı" dedi.

Daha önce çevre aktivistleri, Londra'da Constable'ın "Hay Wagon" tablosuna yapıştırdıkları etiketler nedeniyle para cezasına çarptırıldıkları bildirilmişti.