Diri diri toprağın altına gömüldü: 'Burnunu' kullanarak canlı çıktı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:04

Güncelleme: 05.02.2024 - 14:04

Chae Kyong An, eski eşi Young Sook An'ı ABD'nin Washington kentindeki evinden kaçırdı. Young'un ağzı bağlanmış ve ağzı kapatılmış haldeyken, Apple saatinden yaptığı 911 çağrısının ardından polisler eve gitmişti.

Fox News, polisin Young'a defalarca tıbbi bir acil durum yaşayıp yaşamadığını ya da herhangi bir tehlike altında olup olmadığını sorduğunu ancak sadece boğuk çığlıklarını duyabildiklerini bildirdi.

Yakındaki bir evin kamera görüntüleri, Chae'nin, olayı soruşturmaya giden bir polis arabasının yanından hızla geçtiği anı ortaya çıkardı. Bunun üzerine Young için kayıp ilanı verildi.

Ertesi gün Young, vücudunun bazı kısımları koli bandıyla kaplanmış bir şekilde Steadman Road'daki bir evin kapısını çaldı ve kocasının kendisini öldürmeye çalıştığını, kendisini attığı bir boş mezardan çıkardığını söyledi.

O sırada şiddetli bir boşanma mücadelesi veren ve kocası hakkında aile içi şiddetten koruma kararı bulunan kadın, kocasının evlerinde çıkan bir kavganın ardından kendisini ormanlık bir alana götürdüğünü ve sığ mezarın üzerine ağır bir ağaç koyduğunu dile getirdi.

Kaçmayı nasıl başardığını açıklayan Young, nefes almasını sağlayacak boşluklar yaratmak için burnunu toprakta oynattığını söyledi. Daha sonra bulduğu ilk evin kapısını çalmadan önce yaklaşık yarım saat boyunca ormanda dolaştığını söyledi. Polisin yaptığı açıklamada, Young'un yaraları için yakındaki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Ormanda yürürken bir bölge sakininin aracını görmesi üzerine yakalanarak tutuklanan Chae, cinayete teşebbüs, aile içi şiddet/birinci derece saldırı ve insan kaçırma ile suçlandı.