Dış politika analisti Aydın Sezer, Halep sonrası oluşan tabloyu yorumladı: ‘Fırat’ın doğusuna operasyon ihtimaline ihtiyatlı yaklaşıyorum’

Suriye ordusunun Halep’e düzenlediği operasyonun ardından SDG’ye bağlı ‘Asayiş’ güçleri bölgeden çekilirken, hem bu operasyonun ortaya çıkardığı tablo hem de bundan sonrası için Fırat’ın doğusunda yaşanabilecekler tartışılıyor.

‘HTŞ AÇISINDAN OLUMLU BİR GELİŞME’

Dış politika analisti Aydın Sezer, Cumhuriyet’in, “Halep’te kim ne kazandı, kim ne kaybetti” sorusuna, “Halep'te kimin ne kazandığını net olarak anlayabilmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Fakat ilk sonuçlara bakarak, Kürt güçlerinin Halep'teki iki mahalleden çekilmek zorunda kalmalarını HTŞ rejimi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Kürtlerin bu noktada eğer amaçları direnmek idiyse direnemediklerini ve başta ABD olmak üzere araya giren ülkelerin de Kürtleri bu ateşkese ve geçici barışa ikna ettiklerini söyleyebiliriz” yanıtını verdi. Sezer burada, ateşkes için Rusya’nın da devreye girdiğine yönelik duyumlar aldığından söz etti.

GÜVENLİK KAYNAKLARININ BEYANLARI

Türk güvenlik kaynakları, operasyon sonrası, SDG’nin uzlaşıya taraf olduğunu ancak Kandil’in çatışmada direttiğini ifade etmişti. Aydın Sezer, bu bilgi notuna şüpheyle yaklaşarak, “Mazlum Abdi, ki süreci baştan beri götüren kişi, Colani ile de görüşen kişi, onun üzerine Kandil’den baskılama gelmesi çok gerçekçi değil. Tabii Kandil’de çözüm sürecine muhalifler var, o ayrı bir konu ama Mazlum Abdi'nin de sıradan bir adam olmadığını anlamamız gerekiyor” cümlelerini kullandı.

‘FIRAT’IN DOĞUSUNA YANSIYACAĞI KONUSUNDA İHTİYATLIYIM’

Peki Suriye ordusu Halep’tekine benzer bir operasyonu SDG’nin daha etkin olduğu Fırat’ın doğusunda gerçekleştirebilir mi? Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “SDG entegre olmamakta direnirse Şubat’ta operasyon yapılabileceğini” söylemişti. İlk aşamada Fırat'ın batısındaki Deyr Hafır'a yönelik operasyon olasılığından da bahsediliyor. Aydın Sezer özellikle Fırat'ın doğusuna daha temkinli yaklaşırken, “Halep’i ve Fırat’ın doğusunu ayırmak gerekiyor. Halep hem Kürtler hem rejim hem de Türkiye açısından bir çıkıntı noktasıydı. ‘Pat’ diye ortaya çıkmadı Halep. Ben bu işin Fırat’ın doğusuna yansıyacağı konusunda daha ihtiyatlıyım” değerlendirmesini yaptı. Sezer, SDG’nin diğer güçlerle, Fırat’ın ‘sınır’ olması gibi bir pazarlık yürütmüş olma ihtimalinden de söz etti.