Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:36

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Abdullahiyan telefonda görüştü.

Görüşmede, İran’da temmuz sonunda yaşanan sel felaketi, ikili ilişkiler, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve nükleer anlaşma müzakereleri konuları ele alındı.