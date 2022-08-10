Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Abdullahiyan telefonda görüştü.
Görüşmede, İran’da temmuz sonunda yaşanan sel felaketi, ikili ilişkiler, Orta Doğu’daki son gelişmeler ve nükleer anlaşma müzakereleri konuları ele alındı.
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