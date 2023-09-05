Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Ankara'yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:56
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Ankara'yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, iki bakanın ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacağı belirtiliyor.

Gerapetritis, dün Türkiye'ye gelmeden önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bu ay New York'ta yapılması planlanan görüşme için iki bakan olarak zemin hazırladıklarını kaydetmişti.

Ankara'ya ziyaret öncesi AA'ya konuşan Gerapetritis, "Hem mevkidaşımla liderlerimizin New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında yapacağı, ülkelerimiz arasında düzenli işbirliği niyetini teyit edecek bir sonraki görüşmenin zeminini hazırlamak için hem de 7 yılın ardından ilk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının gelecek aralıkta Selanik'te organize edilmesine hazırlanmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğim" demişti.


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Yunanistan Hakan Fidan

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