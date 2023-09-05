Yunan milletvekili: Yunanistan ve GKRY, Türkiye'nin Batı'ya açılması için bir pasaport

Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:35

Güncelleme: 05.09.2023 - 11:35

Yunanistan'da iktidar partisinden milletvekili Dora Bakoyanni, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Bakoyanni, Gerapetritis ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın beklenen görüşmesini iki ülke arasında bir "fırsat penceresi" olarak nitelendirildi.

Bakoyanni, "Yunanistan ve Türkiye'nin talihsizliği, Türkiye'de güçlü liderler varken, Yunanistan'da zayıf liderlerlerin olması veya bunun tam tersi... Sorunlarımızı çözemememizin nedenlerinden biri de buydu. Şu anda durumun böyle olmadığı kesin" dedi.

Bakoyanni, "Türkiye, Yunanistan ve GKRY'nin Batı için bir 'pasaport' olduğunu anladığı sürece, şu anki koşullar anlamlı bir diyaloğun başlamasına yardımcı olacaktır" diye ekledi.

İki ülkenin "kaybolan güveni yeniden kazanması gerektiğini" savunan Bakoyanni, şunları kaydetti:

"Bir anlaşmadan çok uzaktayız. Aynı fikirde olmayabiliriz, fakat gerginlik noktasına ulaşmamalıyız."