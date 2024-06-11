Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Lavrov görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BRICS dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde Nijniy Novgorod'da görüşmelerde bulunuyor.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:49
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Lavrov görüştü
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Görüşme öncesinde bakanlar birbirlerini sıcak bir şekilde selamladılar.

Lavrov, Fidan'ın Moskova'daki görüşmelerinin faydalı geçmesini umduğunu ifade etti. 

İki bakanın görüşmesinin, daha sonra özel bir formatta devam ettiği belirtildi.

BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı 10-11 Haziran tarihlerinde Nizhny Novgorod'da gerçekleştiriliyor. Bu, birliğin genişlemesinden sonraki ilk toplantı.


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