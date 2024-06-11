Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Lavrov görüştü

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:49

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:35

Görüşme öncesinde bakanlar birbirlerini sıcak bir şekilde selamladılar.

Lavrov, Fidan'ın Moskova'daki görüşmelerinin faydalı geçmesini umduğunu ifade etti.

İki bakanın görüşmesinin, daha sonra özel bir formatta devam ettiği belirtildi.

BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı 10-11 Haziran tarihlerinde Nizhny Novgorod'da gerçekleştiriliyor. Bu, birliğin genişlemesinden sonraki ilk toplantı.