Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 24 Mayıs'ta İsrail'e gidiyor

21 Nisan 2022 Perşembe, 12:19

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci tüm hızıyla devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte İsrail ve Filistin'e seyahat edeceğini duyurdu.

Çavuşoğlu, ziyaret sırasında İsrailli mevkidaşı ile büyükelçilerin atanması konusunu görüşeceklerini belirtti.

ANA GÜNDEM: ENERJİ

İsrail basınına göre, Türkiye ve İsrail son zamanlarda uzun süredir gergin olan bağları onarmak için büyük çaba sarf ediyor. Enerji başlıkları potansiyel iş birliği alanları içerisinde öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay İsrail ile enerji alanında iş birliği geliştirmekten "çok umutlu" olduğunu ve konuyu İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşmeyi umduğunu dile getirmişti.

KAMU DİPLOMASİSİ HIZ KAZANDI

İsrail anaakım sağ gazetelerinden The Times of Israel'de 15 Nisan'da yayımlanan bir analizde, normalleşme süreciyle birlikte yeni bir aşamaya taşınan Türkiye-İsrail ilişkilerinde, Türk tarafının sergilediği girişimlerle ilgili önemli bilgiler yer almıştı.

Fahrettin Altun'un başında olduğu İletişim Başkanlığı'nın, Erdoğan'ın tam bilgisi ve onayı dahilinde, 7 İsrailli gazeteciyi İstanbul'da ağırladığının belirtildiği analizde bu durum, "Beş yıldızlı bir otelde konaklama, pahalı restoranlarda yemekler ve Boğaz turu için para ödeyen müdürlük, Erdoğan'ın ofisinin bir parçası" sözleriyle ifade edilmişti.

'ELÇİLERİN GÖNDERİLMESİ AN MESELESİ'

Erdoğan'ın son iki yıldır, İsrail'e karşı gözle görülür şekilde farklı bir tavır takındığı; "eski ve müstakbel müttefiki" ile bağları geliştirmeye istekli olduğunun vurgulandığı analizde, tam diplomatik ilişkilerin tesis edilme olasılığı, "Tüm işaretler İsrail-Türkiye uzlaşmasına işaret ederken, büyükelçilerin gönderilmesi an meselesi gibi görünüyor" ifadeleriyle özetlendi.