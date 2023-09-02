Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Hakan Fidan, İran'ı ziyaret edecek

Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:59

Güncelleme: 02.09.2023 - 13:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle yarın İran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Fidan'ın, ziyaret kapsamında Tahran'da üst düzey temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran'da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran'la iş birliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.