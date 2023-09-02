Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Hakan Fidan, İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle yarın İran'ı ziyaret edeceği bildirildi.
Fidan'ın, ziyaret kapsamında Tahran'da üst düzey temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'ni ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran'da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran'la iş birliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’a 'koruma' önerisi!
- AKP'de 'kriz' korkusu
- Tatil satın alan aile kabusu yaşadı...
- Duruşma için Bodrum'a gitmişti... Hayatını kaybetti
- Filenin Sultanları finalde...
- Adli yıl açılışında 'Saray' sansürü
- Kalp masajı yapılırken vurdular!
- Temsilcilerimizin Konferans Ligi rakipleri belli oldu!
- Rektörlük öğrencilerin oturmasını yasakladı
- CHP'den 'yeni danışman krizi' iddialarına yanıt