Dışişleri'nden Gabon açıklaması: Gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz

Yayınlanma: 30.08.2023 - 18:10

Güncelleme: 30.08.2023 - 18:10

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Gabon'da yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gabon'da yaşanan gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkede barış ve istikrarın yeniden tesisini temenni ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Orta Afrika ülkesi Gabon'da 12 asker, Devlet Başkanı Ali Bongo'nun seçimi kazandığını açıklamasının ardından Gabon 24 kanalına çıkarak seçimlerin iptal edildiğini ve tüm devlet kurumlarının feshedildiğini açıkladı.

Tüm güvenlik ve savunma güçlerini temsil ettiklerini belirten askerler, ülke sınırlarının "bir sonraki duyuruya kadar" kapatıldığını aktardı. Askerler, "Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik. Bu amaçla 26 Ağustos 2023 genel seçimleri iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.