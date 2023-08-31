Dışişleri Bakanı Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarına başladı.
Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan basına poz verdikten sonra görüşmeye geçti.
Ukrayna’daki son durum, tahıl anlaşmasının uzatılması ve anlaşmaya alternatif seçeneklerin tartışılacağı görüşmede, aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı AKP'li Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Eylül’de Soçi’de gerçekleştireceği görüşme de ele alınacak.
Bugün Moskova’da temaslarına başlayan Bakan Fidan, yarın programını tamamlayıp Türkiye’ye dönecek.
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