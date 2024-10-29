Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Uluslararası hukuk ihlali
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisinin (Knesset), Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme girişimlerinin uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu bildirdi.
Bakanlık, İsrail Meclisinin UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama amacıyla attığı adımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail Meclisinin, UNRWA işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" ifadesi kullanıldı.
İsrail'in UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, 1949'dan bu yana milyonlarca Filistin mültecisine hayati yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin bölgesel istikrar bakımından da büyük önem arz ettiğine işaret edildi.
BM Genel Kurul kararıyla tesis edilmiş olan UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya dönük girişimlere karşı güçlü duruş sergilemenin uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğü olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye, söz konusu Ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir" denildi.
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