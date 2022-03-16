Dmitriy Peskov'dan Ukrayna'ya yönelik 'anlaşma' açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin, İngiliz Financal Times gazetesinin, "Kiev yönetiminin tarafsızlık statüsüne geçmesi ve askerlerini azaltması karşılığında Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve askerlerin çekilmesine ilişkin taslak hazırlandığı" haberine yönelik sorusunu cevapladı.
''ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''
Peskov, “Şimdilik herhangi bir anlaşma paketini açıklamanın erken olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmek için değil, varılan anlaşmaları düzeltmek için bir araya gelebileceğini belirtti.
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