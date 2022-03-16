Alman enerji devinden Rusya kararı

16 Mart 2022 Çarşamba, 15:57

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa'daki birçok dev şirketten Rusya’ya yaptırım kararı alınmaya devam ediyor.

GAZ ALIMINI DURDURDU

Almanya’nın en büyük enerji şirketi olan E.ON, Ukrayna’daki savaşa tepki olarak Rus Gazprom doğalgaz şirketinden yeni gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.

E.ON İcra Kurulu Başkanı Leonhard Birnbaum yaptığı açıklamada, şirketin Gazprom ile uzun vadeli tedarik sözleşmesi bulunmadığını ancak portföyündeki küçük bir doğalgaz miktarının Gazprom şirketlerinden satın alındığını belirtti.

Birnbaum, yıllık basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Rus doğalgaz pazarı hedef bölgelerimizden biri değil. Ancak enerji ithalatında artan bir fiziksel kıtlık varsa, bunun bizim için de sonuçları olacaktır" dedi.