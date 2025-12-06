Doğu Avrupa'da Çernobil paniği: Koruyucu kalkanı delindi!

UAEA’nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği denetim, 2019’da tamamlanan çelik muhafaza yapısının, Şubat ayında savaşın üçüncü yılında yaşanan İHA saldırısı nedeniyle önemli ölçüde hasar gördüğünü ortaya koydu.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Koruyucu yapının birincil güvenlik işlevini — yani radyoaktif maddeleri muhafaza etme kabiliyetini — kaybettiği doğrulandı. Ancak taşıyıcı yapıda ve izleme sistemlerinde kalıcı bir hasar bulunmadı.

Grossi, saldırı sonrası bazı onarımların yapıldığını, ancak yapının tamamen restore edilmesinin güvenliğin uzun vadede sürdürülebilmesi için zorunlu olduğunu vurguladı.

Bu haber 'sızıntı' uyarılarını da beraberinde getirdi.

İHA SALDIRISI TARTIŞMASI

Birleşmiş Milletler, 14 Şubat tarihli raporunda Ukrayna yetkililerinin, yüksek patlayıcı başlıklı bir insansız hava aracının (İHA) Çernobil sahasına isabet ettiğini, yangına yol açtığını ve 4 numaralı reaktörün üzerindeki koruyucu kaplamayı hasara uğrattığını bildirdiğini duyurdu.

UAEA, saldırıya rağmen radyasyon seviyelerinin normal ve stabil olduğunu, sızıntıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Bilindiği üzere, 1986 Çernobil patlaması, tarihin en büyük nükleer felaketi olarak kabul ediliyor. Patlamadan sonra milyonlarca ton malzeme ve binlerce personel bölgeye sevk edilmiş, santralin son aktif reaktörü ise 2000 yılında kapatılmıştı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE...

Rus güçleri, Şubat 2022’deki işgalin ilk haftalarında Kiev’e ilerlemeye çalışırken Çernobil sahasını ve çevresini bir aydan fazla kontrolü altında tutmuştu.

UAEA'nın son incelemesi, yalnızca Çernobil’deki koruyucu yapıyı değil, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşının dört yıla yaklaşan sürecinde zarar gören elektrik altyapısının genel durumunu da kapsadı.