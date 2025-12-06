Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 14:41:00
DHA
İstanbul'da dehşet... Elleri bağlanmış asılı halde ceset bulundu!

Beylikdüzü ilçesinde bir sitedeki dairede Cengiz Yalçın adlı kişi, elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın'ın (46) yalnız yaşadığı evine gitti. Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı.

Çilingirle eve girilince; Yalçın, elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri kontrollerinde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cezane Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yalçın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İlgili Konular: #Cinayet #beylikdüzü #doğal gaz #ölü bulundu

