Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğum hastanesinde skandal: 9 bebek öldü, 2 doktor gözaltında

Doğum hastanesinde skandal: 9 bebek öldü, 2 doktor gözaltında

14.01.2026 11:40:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Doğum hastanesinde skandal: 9 bebek öldü, 2 doktor gözaltında

Rusya’da Sibirya’daki bir doğum hastanesinde dokuz yenidoğan bebeğin ölümü üzerine başhekim ve yoğun bakım ünitesi geçici sorumlusu gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, doktorların “ihmal sonucu ölüme neden olmak” şüphesiyle tutulduğunu açıkladı.

Rusya’da Sibirya bölgesinde bulunan bir doğum hastanesinde yaşanan bebek ölümleri ülkede büyük tepkiye yol açtı. 

Soruşturma kapsamında hastanenin başhekimi ile yoğun bakım ünitesinin geçici sorumlusu gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi, iki doktorun “ihmal sonucu ölüme neden olmak” şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Doktorlara ya da avukatlarına ise henüz ulaşılamadığı aktarıldı.

Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, ölümlerin 1 Aralık 2025 ile 12 Ocak 2026 tarihleri arasında doğan bebekleri kapsadığı belirtildi.

Komite, “Şüphelilerin tıbbi bakımın organizasyonu ve sağlanmasında görev ve mesleki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemesi sonucu dokuz yenidoğan yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

Olay, devlet medyası ve bağımsız yayın organlarında geniş yer bulurken, Rusya genelinde kamuoyunda öfke yarattı.

İlgili Konular: #Rusya #sibirya