Doğum hastanesinde skandal: 9 bebek öldü, 2 doktor gözaltında

Rusya’da Sibirya bölgesinde bulunan bir doğum hastanesinde yaşanan bebek ölümleri ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Soruşturma kapsamında hastanenin başhekimi ile yoğun bakım ünitesinin geçici sorumlusu gözaltına alındı.

Rusya Soruşturma Komitesi, iki doktorun “ihmal sonucu ölüme neden olmak” şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Doktorlara ya da avukatlarına ise henüz ulaşılamadığı aktarıldı.

Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, ölümlerin 1 Aralık 2025 ile 12 Ocak 2026 tarihleri arasında doğan bebekleri kapsadığı belirtildi.

Komite, “Şüphelilerin tıbbi bakımın organizasyonu ve sağlanmasında görev ve mesleki sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemesi sonucu dokuz yenidoğan yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

Olay, devlet medyası ve bağımsız yayın organlarında geniş yer bulurken, Rusya genelinde kamuoyunda öfke yarattı.