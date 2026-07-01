Doha’da ABD-İran görüşmeleri başladı

ABD ve İran arasında teknik görüşmeler başladı.

Katar merkezki Al Jazeera ve ABD merkezli CNN’in adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Katar’ın başkenti Doha’da ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerin başladığı aktarılarak, ABD’li ve İranlı üst düzey yetkililer arasında yüz yüze görüşme olmayacağı bildirildi.

Haberlerde, Doha’da teknik görüşmeleri ele alan en az üç çalışma grubu bulunduğunu, bunların nükleer mesele, diplomasi ile dondurulmuş fonların finansmanı ve iadesi konularına odaklandığı ifade edildi.

Öte yandan Katar’daki görüşmelere katılmayan ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner, dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani bir araya gelmişti.