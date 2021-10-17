Doktorlardan TikTok uyarısı: Belirtilerini açıkladılar

17 Ekim 2021 Pazar, 12:30

Sosyal medya platformu TikTok’un tiklere neden olduğuna dair bir haber yayınlandı. Tourette sendromu ile benzer özellikler taşıdığı belirtilen vakalar ise doktorların araştırması sonucunda ortaya çıktı. Doktorlar, gençlerde ortaya çıkan tiklerin salgında arttığına dikkat çekti. Tıp dergilerinde de yer alan makale de özellikle genç kızlarda ortaya çıkan Tourette sendromunun nedeni olarak TikTok videoları gösterildi.

Tourette sendromu genetik bir sinir sistemi bozukluğu ve tiklere, tekrarlayan, istemsiz hareketlere veya seslere neden olabileceği belirtildi.

Almanya, Hanover’den Dr. Kirsten Müller-Vahl, Jerusalem Post’a; giderek daha fazla sayıda genç kızın tiklerinden şikayetçi olarak geldiğini söyledi. Tourette sendromunu 25 yıldır tedavi eden Müller-Vahl, bozukluğu olan kişilerin genellikle kendilerine özgü tikleri olduğunu, son zamanlarda gördüğü genç kızlarda ise aynı tiklerin olduğunu söyledi. Ve hastalarının çoğunun, bu bozuklukla nasıl yaşadığını internette paylaşan bir Alman YouTuber’ın tiklerini taklit ettiğini keşfetti.

Sözcü’nün The Wall Street Journal’dan aktardığına göre,Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nde hareket bozuklukları uzmanı olan Caroline Olvera da birçok hastasının, İngilizce bilmeyen hastaların bile İngiliz aksanıyla “beans” kelimesini söylediklerini fark etti. Sonunda, bir İngiliz TikToker’ın da aynı sözcüğü ağzından kaçırdığını öğrendi.

10 KAT ARTTI

Doktorlar, yaşanan sorunun Tourette sendromu değil, fonksiyonel bir hareket bozukluğu olduğunu kaydetti.

Sorunun kapsamı hakkında derlenmiş ulusal veya uluslararası bir veri bulunmamakla birlikte; Wall Street Journal bazı tıp merkezlerindeki tik vakalarının 10 katına kadar çıktığını bildirdi. Pandemiden önce merkezler ayda bir veya iki vaka gördüklerini belirtirken, şimdi bazıları ayda 10 ila 20 vaka gördüklerini söylüyor.