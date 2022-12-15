Dokuzuncu yaptırım paketinde uzlaşılamadı
AB liderleri, Rusya'ya dokuzuncu yaptırım paketi için toplandı. Brüksel'deki zirvede uzlaşı sağlanamadı.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya dokuzuncu yaptırım paketi getirmek için yaptığı dünkü toplantıda bir uzlaşmaya varamazken, AB liderleri bugün yılın son zirvesi için Brüksel'de toplandılar.
AB liderlerinin toplantısına dair bilgiyi diplomatlar verdiler.
Reuters'ın haberine göre bir diplomat, dünkü toplantıda ilerleme sağlandığını ancak Polonya ile diğer bazı ülkelerin itirazlarının sürdüğünü, bu akşam ise yeni bir yaptırım paketi teklifinin sunulmasının beklendiğini belirtti.
Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketinde anlaşılamamasının sebeplerinden biri Rus gübre ihracatının Avrupa limanlarından geçişini kolaylaştırmak konusunda AB ülkelerinin düştüğü fikir ayrılığı oldu. Rusya'dan yapılan gübre ihracatının bir kısmı, yaptırımlara tabi tutulan Rus oligarkların şirketlerince düzenleniyor.
Bazı ülkeler Batı'nın Rus gıda ihracatına yönelik yaptırımlarının, gelişmekte olan ülkeler için gıda güvenliği riski oluşturduğunu savunuyor. Diğerleri, gübre ihracatına izin verildiği takdirde yaptırıma tabi tutulan oligarkların gübre şirketleriyle yaptırımları deleceğini belirtiyor.
Bir diplomatın verdiği bilgiye göre, Polonya ve Baltık ülkeleri, Rus gübresine olan kısıtlamaların gevşetilmesi halinde oligarkların bunu suistimal etmeyeceklerini düşünmenin, kendini kandırmak olduğunu belirtti.
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