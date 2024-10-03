Dominik Cumhuriyeti'nden düzensiz göçmen adımı: Her hafta 10 bin Haitiliyi sınır dışı edecek

Yayınlanma: 03.10.2024 - 13:34

Güncelleme: 03.10.2024 - 13:34

Dominik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Homero Figueroa, dün yaptığı açıklamada, sınır dışı kararının, Haitili düzensiz göçmen sayısındaki artışın fark edilmesiyle alındığını söyledi.

Figueroa, sınır gözetimi ve kontrolünün güçlendirileceğini, her hafta ülkede yasa dışı kalan yaklaşık 10 bin Haitili düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesine başlanacağını dile getirdi.

Dominik Cumhuriyeti, geçen yıl Haitili oldukları belirtilen 174 bini aşkın düzensiz göçmeni ve bu yılın ilk yarısında 67 bin kişiyi sınır dışı etmişti.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Haiti'nin başkenti Port-au Prince'ın yüzde 80'inini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.