ABD Başkanı Donald Trump tehdit etti, tarih verdi: 'Bu son şansınız'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgaline ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

Trump, "Hamas ile pazar günü (6 Ekim) Washington saati ile 18.00’e kadar anlaşma sağlanmalı. Bu son şans" ifadelerini kullandı.

''DAHA GÜVENLİ BÖLGELERE GİTMELERİNİ İSTİYORUM''

ABD Başkanı, ayrıca "Tüm masum Filistinlilerin, Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmelerini istiyorum" dedi.

Trump, açıklamasında şunları söyledi:

"Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail’in de imzasıyla, Orta Doğu’da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaca biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma."