Donald Trump ve avukatları, Hillary Clinton davasında 1 milyon dolara yakın cezaya çarptırıldı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 22:42

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 23:17

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Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir yargıç, eski ABD başkanı Donald Trump ve avukatlarına, 2016 başkanlık seçimlerinin "hileli" olduğu iddialarıyla eski Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'a karşı açtığı dava nedeniyle 938 bin dolar para cezası verdi.

Eylül ayında Trump'ın davasını reddeden ABD Bölge Yargıcı John Middlebrooks, yaptırımların eski başkanın siyasi amaçları için mahkemeleri kötüye kullandığını gösteren bir davranış sergilediği için uygulandığını söyledi:

"Bu dava hiç açılmamalıydı. İddia olarak yasal eksikliği başından beri belliydi."

Trump, Perşembe günü verilen kararla ilgili yorum yapmadı.

Ancak yargıcın para cezasını açıklaması ardından, kendisine yönelik "gözdağı savaşı" yürüttüğü iddiasıyla New York Baş Savcısı Letitia James'e karşı açtığı ve davayı geri çekti.

Eski ABD başkanı geçen Mart ayında açtığı davada Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton ve diğer parti üyelerini, 2016 seçimlerini kazanmak için kendisinin Rusya ile işbirliği yaptığına dair anlatımlar kullanarak komplo kurmakla suçlamıştı.

Trump, tazminat olarak 70 milyon dolar istemişti.

Dava Eylül ayında reddedilmiş ve bir sanığın yaptırım talep etmesi üzerine Trump, Kasım ayında 65 bin doların üzerinde cezaya çarptırılmıştı.

Perşembe günkü karar, aralarında Clinton'ın da bulunduğu bir grup sanığın yeni bir yaptırım talebinde bulunmasının ardından verildi.

Kararda Yargıç Middlebrooks, Trump'ı "adli süreci stratejik olarak kötüye kullanan üst akıl" olarak nitelendirdi; davanın "yasal bir iddia olarak yetersizlik" gösterdiğini ve "siyasi bir amaç" için tasarlandığını söyledi.

Yargıç, Trump ve avukatı Alina Habba ve firması Habba Madaio & Associates'e toplam 937 bin 989 dolar para cezası verdi.

Yargıç, 46 sayfalık karar dosyasında, "Trump, siyasi hasımlarından intikam almak için mahkemeleri tekrar tekrar kullanan, hızlı ve sofistike bir davacıdır" ifadeleri kullanıldı.

Şikayette adı geçen diğer kişiler arasında eski FBI Direktörü James Comey'in de aralarında olduğu başka isimler de yer alıyordu.

Rusya'nın 2016'daki seçimlere müdahale ettiği iddiası, Özel Savcı Robert Mueller başkanlığındaki iki yıllık bir soruşturmanın ardından sonuçlanmıştı.

Mueller, Trump'ın Rusya ile işbirliği yaptığına dair kanıt olmadığına hükmetmişti.

Trump, 2018 yılında yaptığı bir açıklamada ABD istihbarat servislerinin Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair ulaştıkları sonucu kabul ettiğini söylemişti.