Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeni gelişme!

29 Aralık 2022 Perşembe, 19:27

CNN’nin ele geçirdiği mektupta; Özel Komite Başkanı Bennie Thompson, Trump’ın avukatına soruşturmanın yakında sona erecek olmasından dolayı mahkeme celbi kapsamındaki bilgileri takip edemeyeceklerini belirtti.

Thompson mektupta, “Bu nedenle, eski Başkan Trump'a gönderilen mahkeme celbini resmen geri çekiyorum ve artık, söz konusu mahkeme celbine uymak veya buna yanıt olarak kayıtlar üretmek zorunda olmadığını size bildiriyorum" ifadesine yer verdi.

"MAHKEMEDE KAYBEDECEKLERİNİ BİLİYORLARDI"

Trump da sosyal medya hesabından, mahkeme celbinin geri çekilmesine ilişkin, "Benim yanlış bir şey yapmadığımı veya mahkemede kaybedeceklerini biliyorlardı, muhtemelen ondan böyle yaptılar" değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, şu ana kadar halka açık 8 duruşma gerçekleştirdi, gizli veya açık binden fazla kişinin ifadesini aldı ve on binlerce sayfa belgeyi inceledi.

Komitenin görev süresi bu yıl sonunda doluyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim'deki oturumunda, Trump hakkında, Kongre baskını konusunda ifade vermesi için celp çıkarmıştı. Komite, Trump'ın avukatlarından, eski Başkan'ın yeminli ifadesiyle, Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bir dizi belge talebinde bulunmuştu.

Trump ise avukatları aracılığıyla, Komitenin mahkeme celbini engellemek için federal mahkemeye başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde, "Trump, ABD'nin eski Başkanı olarak Kongre önünde ifade vermeye zorlanmak konusunda mutlak dokunulmazlığa sahiptir. Trump'a verilen mahkeme celbi, yürütme organına haksız yere izinsiz müdahale kapsamında, geçersiz, yasa dışı ve uygulanamaz olarak değerlendirilmelidir" ifadesi yer almıştı.

Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, en son 19 Aralık’taki oturumunda, soruşturma raporunun bir kısmını yayımlayarak Trump hakkında Adalet Bakanlığına suçlama tavsiyelerinde bulunmuştu.