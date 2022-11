Ünlü yazar E. Jean Carroll, Donald Trump'a 'tecavüz' davası açtı

Elle dergisinin eski köşe yazarı E. Jean Carroll, sosyal medya hesabından 1990'lı yıllarda ABD'de bulunan bir mağazanın soyunma odasında, Trump'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek dava açtığını açıkladı.

Carroll, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlar, bu akşam gece yarısından birkaç dakika sonra eski başkana tecavüz davası açtık. Ülkedeki en büyük sivil haklar avukatlarına şükranlarımı sunuyorum: Robbie Kaplan! Matt Craig! Joshua Matz! Shawn Crowley! Rachel Tuchman!"

Dearest friends, tonight, a few minutes after midnight, we filed the rape suit against the former president.



I give thanks to the greatest civil rights attorneys in the nation:



Robbie Kaplan! Matt Craig! Joshua Matz! Shawn Crowley! Rachel Tuchman!https://t.co/BXrQIXDvmy