Ünlü yazar E. Jean Carroll, Donald Trump'a 'tecavüz' davası açtı
ABD'li yazar E. Jean Carroll, eski ABD Başkanı Donald Trump'a tecavüz suçlamasıyla dava açtığını açıkladı.
Elle dergisinin eski köşe yazarı E. Jean Carroll, sosyal medya hesabından 1990'lı yıllarda ABD'de bulunan bir mağazanın soyunma odasında, Trump'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek dava açtığını açıkladı.
Carroll, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili dostlar, bu akşam gece yarısından birkaç dakika sonra eski başkana tecavüz davası açtık. Ülkedeki en büyük sivil haklar avukatlarına şükranlarımı sunuyorum: Robbie Kaplan! Matt Craig! Joshua Matz! Shawn Crowley! Rachel Tuchman!"
Dearest friends, tonight, a few minutes after midnight, we filed the rape suit against the former president.— E. Jean Carroll (@ejeancarroll) November 24, 2022
I give thanks to the greatest civil rights attorneys in the nation:
Robbie Kaplan! Matt Craig! Joshua Matz! Shawn Crowley! Rachel Tuchman!https://t.co/BXrQIXDvmy
Law and Crime'da yer alan bilgiye göre suçlamanın gündeme geldiği dönemde Trump, Carroll’ı tanımadığını ifade ederek 'Zaten tipim değil' demişti.
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