Ünlü yazar E. Jean Carroll, Donald Trump'a 'tecavüz' davası açtı

ABD'li yazar E. Jean Carroll, eski ABD Başkanı Donald Trump'a tecavüz suçlamasıyla dava açtığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 12:32
Ünlü yazar E. Jean Carroll, Donald Trump'a 'tecavüz' davası açtı
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Elle dergisinin eski köşe yazarı E. Jean Carroll, sosyal medya hesabından 1990'lı yıllarda ABD'de bulunan bir mağazanın soyunma odasında, Trump'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia ederek dava açtığını açıkladı.

Carroll, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlar, bu akşam gece yarısından birkaç dakika sonra eski başkana tecavüz davası açtık. Ülkedeki en büyük sivil haklar avukatlarına şükranlarımı sunuyorum: Robbie Kaplan! Matt Craig! Joshua Matz! Shawn Crowley! Rachel Tuchman!"

Law and Crime'da yer alan bilgiye göre suçlamanın gündeme geldiği dönemde Trump, Carroll’ı tanımadığını ifade ederek 'Zaten tipim değil' demişti.



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