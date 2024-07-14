Donald Trump'a suikast girişimi

Yayınlanma: 14.07.2024 - 01:52

Güncelleme: 14.07.2024 - 02:00

Amerika eski başkanı ve başkan adayı olan Donald Trump'a miting konuşması sırasında suikast düzenlendi. Saldırının ardından yüzünde kanlar olan Trump ayağa kalktığı sırada korumalara "bekleyin" diye bağırarak yumruk işareti yaptı.