Donald Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 01:52
Donald Trump'a suikast girişimi
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Amerika eski başkanı ve başkan adayı olan Donald Trump'a miting konuşması sırasında suikast düzenlendi. Saldırının ardından yüzünde kanlar olan Trump ayağa kalktığı sırada korumalara "bekleyin" diye bağırarak yumruk işareti yaptı. 


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