Donald Trump'a suikast girişimi
Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişiminde bulunuldu.
Amerika eski başkanı ve başkan adayı olan Donald Trump'a miting konuşması sırasında suikast düzenlendi. Saldırının ardından yüzünde kanlar olan Trump ayağa kalktığı sırada korumalara "bekleyin" diye bağırarak yumruk işareti yaptı.
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