'Dostluğumuzu sağlamlaştırmayı umuyoruz...' Kuzey Kore lideri Kim'den o ülkeye teşekkür mesajı!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ilettiği mektupta, iki ülke arasındaki ilişkileri "derinleştirmeye istekli olduklarını" ifade etti.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, Şi'nin Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajına yanıt verdi.
Şi'ye teşekkür eden Kim, "Dostluklarını sağlamlaştırmak ve derinleştirmek, Kuzey Kore ve Çin'in ortak arzusudur" ifadesini kullandı.
Kim, ülkelerinin "küresel barış ve bölgesel güvenliği koruma gibi alanlarda çalışmalarının iyi sonuçlar" doğuracağına işaret etti.
NE OLMUŞTU?
Çin Devlet Başkanı Şi, Kim'e 9 Eylül'de, Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan mesaj göndermişti.
Etiketler: #Kuzey Kore #Çin #küresel barış
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