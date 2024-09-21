Kuzey Kore'ye 'yasa dışı' şekilde giren ABD askeri Travis King ordudan atıldı

Yayınlanma: 21.09.2024 - 15:47

Güncelleme: 21.09.2024 - 15:47

CNN'in haberine göre, 18 Temmuz 2023'te Kuzey Kore'ye yasa dışı giren 24 yaşındaki asker Travis King, Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss'te askeri mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede "askerlikten firar, saldırı ve emre itaatsizlik" suçlarını kabul eden King, 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasının yanı sıra ordudan ihraç edildi.

King'in mahkemede "işinden memnun olmadığı" için Kuzey Kore'ye kaçtığını söylediği ve "Amerikan ordusundan firar etmek ve bir daha geri dönmemek istedim" ifadesini kullandığı belirtildi.

Duruşmayı beklerken gözaltında olduğu dönem cezasından düşülen King'in avukatı Frank Rosenblatt, "Travis iyi hal indirimi aldı ve artık özgür bir şekilde evine dönecek" dedi.

TRAVIS KING OLAYI

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz 2023'te "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darp etmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in 10 Temmuz 2023'te serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havalimanında, pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle uçağın kapısından geri dönen King'in, daha sonra havalimanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

Güney Kore'deki BM Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'den bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore'den sınır dışı edilen King, 28 Eylül 2023'te ABD’ye dönmüştü.