Draghi ve Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesi konusunda aynı görüşte
İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya başlattığı işgal dolayısıyla Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesi konusunda mutabık oldukları bildirildi.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Scholz'ün bu akşam telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmede, iki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'dan gaz ithalatına yönelik son gelişmeleri ele aldıkları ifade edildi.
Açıklamada, "Draghi ve Scholz, Rusya'ya yönelik çok etkili olduğunu gösteren yaptırım sistemini sürdürmenin önemi konusunda aynı görüşteler. İki lider, Avrupa nezdinde birleşik bir yaklaşımı sürdürme konusunda uzlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.
Her iki lider de 30 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmıştı.
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Bozkurt'ta yine ürküten manzaralar
- Milli futbolcudan kötü haber! Menajeri açıkladı
- Neden pek çok kişi tekrar koronavirüse yakalanıyor?
- Paris'in demir leydisi: Eiffel
- CHP'li Girgin üreticinin sorunlarını Meclis'e taşıdı
- 'Göndermem gereken ürünler depomda duruyor'
- EGEÇEP: Akbelen Ormanı'nı sermayeye teslim etmeyeceğiz!
- Tilbe, ünlü isimler hakkında suç duyurusunda bulundu
- Bursa’da iki orman yangını
- 'Martta marketteki 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı'