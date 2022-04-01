Draghi ve Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesi konusunda aynı görüşte

01 Nisan 2022 Cuma, 13:04

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Scholz'ün bu akşam telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, iki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'dan gaz ithalatına yönelik son gelişmeleri ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, "Draghi ve Scholz, Rusya'ya yönelik çok etkili olduğunu gösteren yaptırım sistemini sürdürmenin önemi konusunda aynı görüşteler. İki lider, Avrupa nezdinde birleşik bir yaklaşımı sürdürme konusunda uzlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.

Her iki lider de 30 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmıştı.

