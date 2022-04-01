Draghi ve Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesi konusunda aynı görüşte

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya başlattığı işgal dolayısıyla Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesi konusunda mutabık oldukları bildirildi.

AA
01 Nisan 2022 Cuma, 13:04
Draghi ve Scholz, Rusya'ya yaptırımların devam etmesi konusunda aynı görüşte
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İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Scholz'ün bu akşam telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, iki liderin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'dan gaz ithalatına yönelik son gelişmeleri ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, "Draghi ve Scholz, Rusya'ya yönelik çok etkili olduğunu gösteren yaptırım sistemini sürdürmenin önemi konusunda aynı görüşteler. İki lider, Avrupa nezdinde birleşik bir yaklaşımı sürdürme konusunda uzlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.

Her iki lider de 30 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapmıştı.



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