Eski Habertürk çalışanı paylaştı: İkinci ‘Mehmet Akif Ersoy’ ifşası!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni bir ifşa daha ortaya çıktı.

Habertürk TV'nin eski çalışanlarından Tuğçe Acar'dan, bir dönem birlikte çalıştıkları Ersoy ile ilgili paylaşım geldi.

Acar’ın paylaşımı şöyle:

“Uzun yıllar çalıştığım Habertürk TV'de, Akif'in de uzunca bir dönem prodüktörlüğünü yaptım. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu. Bu olayın ardından da kendisiyle tüm iletişimimi sonlandırmıştım.

Geçtiğimiz dönemde Habertürk TV ile yaptığım iş görüşmesi de olumlu sonuçlanmışken, Genel Yayın Yönetmenliği görevine kendisinin getirilmesinin ardından işe giriş sürecim durduruldu. Yaşadığım durumu sesimi duyurabileceğimi düşündüğüm bazı yöneticilerle paylaşmış; ancak kendisinin kanalda önemli bir pozisyonda olması nedeniyle, Habertürk TV'de çalışamayacağım tarafıma iletilmişti.

Bugün görüyorum ki yalnız değilim.

Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız. Kimse de susmasın.

Gün gelir devran döner diye diye geçirdim o günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür.”

NUR KÖ ŞKER A ÇIKLAMA YAPMI ŞTI

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı.

Köşker şunları söylemişti:

"Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var."

Öte yandan 35 yaşındaki bir kadın spiker de soruşturma kapsamında ifade vermiş, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığını ve Ersoy ile ilişki yaşadıklarını söylemişti.