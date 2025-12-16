Mahkemeden kritik karar: ‘İmamoğlu’ protestolarına getirilen yasaklar hukuka aykırı!

Seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ile başlayan ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla devam eden süreçte yüzbinlerce yurttaş, belediye binasının bulunduğu Saraçhane’deki eylemlere katıldı.

Ancak İstanbul Valiliği; kentte dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklandı. Yapılan açıklamada, “İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

O süreçte demokrasiyi savunmak ve yasal haklarını kullanmak isteyen yüzlerce yurttaş ile görevini yerine getirmeye çalışan gazeteci gözaltına alındı, onlarcası tutuklandı. Eylemlere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan gençler ise mahkemede savunma yaparken sıklıkla gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kaldığını öne sürdü.

BARO DAVA AÇTI, MAHKEME VALİLİK KARARINI İPTAL ETTİ

Tutuklu kimsenin kalmadığı Saraçhane duruşmaları, üzerinden yaklaşık 1 sene geçmesine rağmen hala görülmeye devam ederken, İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği hakkında dava açtı.

Baro, Valiliğin kararının “hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, temel hak ve hürriyetleri ihlal edici nitelikte olduğu, 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasının ve bazı metro hatlarının ve yolların trafiğe kapatılmasının dayanaktan yoksun ve keyfi bir şekilde tesis edildiği, dolayısıyla sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırı olduğunu” ileri sürerek kararın iptali istedi.

MAHKEME “ÖLÇÜLÜ BİR SINIRLAMA DEĞİL” DEDİ

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği’nin toplantı ve gösteri yasağını hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme kararında, “Demokratik toplum düzeni için gerekli nitelikte, temel haklara en az müdahaleye olanak veren ölçülü bir sınırlama niteliğinde olmadığı ve kamu yararı amacı da taşımadığı gibi 2911 sayılı Kanunun 17 ve 19. maddesi ile 5442 sayılı Kanunun 11/C maddesi kapsamında belirtilen şartlara da aykırı olması nedeniyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

“HUKUKA AYKIRILIĞI AÇIKÇA ORTAYA KOYDU”

Baro’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “İstanbul Barosu’nun açtığı dava sonucunda, 19–23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’u fiilen olağanüstü hâl koşullarına sürükleyen, kent yaşamını durma noktasına getiren toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, temel hak ve özgürlükleri il genelinde askıya alan genel, ölçüsüz ve keyfi yasakların hukuk devletiyle bağdaşmadığını açıkça ortaya koydu. Bu karar, hukuka aykırı ve ölçüsüz uygulamalar ile yüzlerce yurttaşın gözaltına alınmasının da hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymuştur” denildi.