DSÖ: Afrika kıtası obezite tehlikesi ile karşı karşıya
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasının obezite tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basın açıklamasında, kıta genelinde obezitenin arttığına dikkati çekti.
Moeti, önlem alınmaması halinde 2023'te her 10 çocuk ya da gençten birinin ve her 5 yetişkinden birinin obez olacağını öngördüklerini ifade ederek, "Afrika giderek artan obezite ve kilo alma sorunu ile karşı karşıya" dedi.
Mevcut durumu "saatli bomba"ya benzeten Moeti, sağlık sorunlarının önlenebilir ve iyileştirilebilir olduğunu belirterek, önlem alınmazsa çocuklar dahil milyonlarca Afrikalının yaşamının tehlike altında olduğunu kaydetti.
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