DSÖ bittiğini duyurmuştu: 5 ay sonra Ebola vakası tespit ettiler
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusu Kuzey-Kivu eyaletinde 5 ay aradan sonra yeniden Ebola vakası tespit edildi.
KDC Sağlık Bakanı Jean Jacques Mbungani, yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni bölgesinde yeni Ebola vakası tespit ettiklerini bildirdi.
Mbungani, 6 Ekim’de Ebola şüphesiyle Beni Hastanesinde tedavi altına alınan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğun Ebola testinin pozitif çıktığını belirtti.
Temaslı 100 kişinin tespit edildiğine dikkati çeken Mbungani, sahada bütün önlemlerin alındığını ve yoğun çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mayıs’ta KDC’de 12. dalga Ebola salgınının bittiğini duyurmuştu.
BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
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